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Siyaset Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, halktan 40 kalemde vergi topladı: Devlet desteğinin yanına bile yaklaşamadı!
Siyaset

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, halktan 40 kalemde vergi topladı: Devlet desteğinin yanına bile yaklaşamadı!

Tunceli'nin Komünist Başkanı Mehmet Maçoğlu, 2020 yılı gelir-gider tablosunu paylaştı. Tunceli halkından 40 kalemde milyonlarca lira vergi ve harç toplayan Maçoğlu, devlet tarafından Tunceli'ye verilen yanına bile yaklaşamadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 16:32:00 -
Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, halktan 40 kalemde vergi topladı: Devlet desteğinin yanına bile yaklaşamadı!

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediyesi'nin 2020 yılı gelir-gider tablosunu paylaştı. Maçoğlu, Tunceli halkından 40 kalemde milyonlarca lira vergi ve harç topladı ama devletin bir yılda belediyeye yağtığı desteğin yanına bile yaklaşamadı.

HDP'li Başkan'ın enkazını hükümet topladı

Devlet, terör ilişkili tutuklu HDP'li Başkan Mehmet Ali Bul döneminde enkaza dönen Tunceli Belediyesi'ne 2020 yılında 28 milyon 722 bin lira nakdi destek de bulundu. Hükümetin desteği ile belediye borç batağından kurtulurken, malum medya bu durumu halktan topladığı vergilerle devletin yardımının yanına bile yaklaşamayan Mehmet Maçoğlu'nun başarısı gibi yansıttı.

Tunceli'nin terör ilişkili eski Başkanı Bul

Eski Tunceli Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Ali Bul, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan verilen 10 aylık hapis cezası ise ertelenmişti. Tutuklu HDP'li Başkan Tunceli Belediyesi'nin gelirlerini PKK terör örgütüne aktararak belediyeyi adeta bir ankaza döndermişti.

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