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Komünist başkan Maçoğlu'ndan Rusya'ya mesaj

Tunceli Belediye Başkanlığı'nı kazanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, "Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden bize gelen bu tebrik bizi çok mutlu etti. Bu bizim için önemliydi" dedi.

04 Nisan 2019 Perşembe 20:59
Komünist başkan Maçoğlu'ndan Rusya'ya mesaj

Tunceli Belediye Başkanlığı'nı kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, seçim başarısından dolayı kendisini tebrik eden Rusya Federasyonu Komünist Partisi yetkilisi Leonid Kalaşnikov’a, teşekkür etti. Maçoğlu “KPRF’den bize gelen bu tebrik bizi çok mutlu etti. Bu, bizim için önemliydi” dedi.

Tunceli Belediye Başkanlığı'nı kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu'na yalnız ülke genelinden değil, yurtdışından da çok sayıda tebrik mesajı ulaştı. Bu tebriklerden birisi de Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden (KPRF) geldi. KPRF Merkez Komite Başkanlığı Üyesi ve Uluslararası ve Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Merkez Komite Sekreteri Leonid Kalaşnikov, Sputnik'e açıklamasında, Tunceli Belediye Başkanı seçilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nu kutlayarak, "Türkiye'deki sıkı rekabeti dikkate alırsak komünist vekilin zaferi çok önemli bir olay. Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) bu başarısı, Komünist partinin gelecekte diğer illerde elde edeceği zaferlerin ilk habercisi olabilir" diye konuşmuştu. Maçoğlu da, Kalaşnikov'a yine Sputnik aracılığıyla teşekkür gönderdi.

"Bizi çok mutlu etti"

Maçoğlu "Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden bize gelen bu tebrik bizi çok mutlu etti. Bu bizim için önemliydi. Rusya Komünist Partisi'yle bir iletişim böylece başlamasını diliyorum" dedi.

Maçoğlu ayrıca "Bu süreçte bizi mesajları, yüreğiyle bizi destekleyen bütün dostlarımıza, dünyanın pek çok noktasından sosyalist, komünist partilere, vekillere, Avusturya'dan, Almanya'da Yeşiller Partisi'nden dostlarımıza ve daha pek çoğuna sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Bu halklara dair iyi şeyler söyleyen komünist, sosyalist, ilerici bütün partileri hem ağırlamak hem de bu partilerle ilişkiler kurmaktan memnun oluruz" diye ekledi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 20:59
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