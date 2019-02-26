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Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan kapitalist açılım!

TKP'nin Tunceli Belediye Başkan adayı olan Komünist Başkan lakaplı Fatih Mehmet Maçoğlu, katıldığı bir canlı yayında giydiği 2550 liralık montla resmen kapitalist açılım yaptı.

26 Şubat 2019 Salı 18:09
Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan kapitalist açılım!

Fatih Mehmet Maçoğlu, namıdiğer Komünist Başkan, anlattıklarından çok 425 euroluk montuyla gündem oldu. Maçoğlu'nun giydiği mont sosyal medyada 'kapitalist açılım' olarak yorumlandı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde TKP'nin Tunceli Belediye Başkan adayı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına katıldı.

Maçoğlu'nun canlı yayında tercih ettiği mont, günün en çok konuşulan konusu oldu.

Programda bantla kapatıldı

Komünist Maçoğlu, yayına çıkarken 425 euro (2 bin 562 TL) değerindeki İtalyan markası Harmont&Blaine montunu giymeyi tercih etti.

Logo, canlı yayında reklam olmaması için bantla kapatılsa da sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Marlboro sigarayla görüntülenmişti

Öte yandan TKP'li Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, daha önce Kapitalizm'in simgesi haline gelen Marlboro Light marka sigarayla görüntülenmişti.

Solculara yapılan sigara eleştirisi

Türkiye'de sağ-sol ayrımının yapıldığı yıllardan beri, solculara karşı yapılan en büyük eleştirilerden biri de "Komünizm'i savunup Kapitalist sigarası içmek" şeklinde yapılıyordu

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:09
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