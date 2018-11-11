'Komünist Başkan' adaylığını açıkladı

Tunceli'nin Ovacık ilçesini son 4 yıldır yöneten ve kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinde Tunceli belediye başkanlığına aday adaylığını açıkladı.

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Tunceli il merkezinden aday adayı olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Maçoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

"Tunceli Belediye Başkanlığı'na aday olmak istiyorum"

​Maçoğlu, şunları söyledi: "2019'da yapılacak yerel seçimler Tunceli Belediye Başkanlığı'na aday olmak istiyorum. Bunun içinde üyesi olduğum Sosyalist Meclisler Federasyonu'na bugün aday adaylığı başvurusu yaptım. Adaylığım kesinleşirse tabi ki geniş kapsamlı açıklama yapacağım. Bağlı olduğum kurum olan Sosyalist Meclisler Federasyonu şu an çeşitli partiler ile ittifak görüşmelerini sürdürüyor. Benim dışımda da aday adayları var. Ancak, şunu kesinlikle belirtmek istiyorum. İster ben aday gösterileyim, ister başka bir arkadaşım hiç fark etmez, kim aday gösterilirse bütün gücümle seçimleri kazanmak için çalışacağımı da belirtmek istiyorum."