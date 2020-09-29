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Aktüel Komşusunun köpeğini bıçaklayarak öldüren şüpheli serbest bırakıldı
Aktüel

Komşusunun köpeğini bıçaklayarak öldüren şüpheli serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:02:15 -
Komşusunun köpeğini bıçaklayarak öldüren şüpheli serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde komşusunun bahçesine girip köpeğini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül'de Sahil Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde ikamet eden Bora B'nin polisi arayarak, "Camımı kırıp, köpeklerimi öldüren şahıs var." ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler Bora B'nin ifadesine başvurdu. Bora B. bir kişinin camlarını kırdığını daha sonra elinde bulunan kesici aletle üç köpeğini bıçakladığını, bir köpeğin olay yerinde öldüğü diğer köpeği de yaralı bir şekilde sürükleyerek kendisiyle götürdüğünü anlattı.

Şüphelinin yan dairede ikamet ettiğini belirleyen polis, şüpheli Faruk A'ya hakkında şikayet olduğunu söyledi. Elinden yaralı olduğu ve üstünün kan içinde olduğu görülen şüpheli olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, kesici aleti hatırlamadığı bir yere attığını anlattı.

Şüpheli Faruk A. sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında mala zarar vermekten işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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