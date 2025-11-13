  • İSTANBUL
Son Haberler

Komşuların kavgasında pencereden atıldı
Gündem

Komşuların kavgasında pencereden atıldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Fatih ilçesine bağlı Kumkapı’da komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi, binanın 2'nci katındaki pencereden aşağıya atıldı.

Olay, gece saatlerinde Nişanca Mahallesi Molataşı Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi.

Komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan taraflardan biri iddiaya göre diğer kişiyi 2'nci katın penceresinden attı.

Çatıya düşen kişi ayağa kalkarak, o sırada çatıda bulunan başka bir kişiyle birlikte uzaklaştı. Kavga bina dışında da devam ederken, sokakta bulunan ve elinde bıçak bulunan başka bir şüpheli binadan çıkan kişiyi uzun süre kovaladı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

