Komşular Rize’de karşılaştı! Atmacalar, Dadaşları puansız gönderdi
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Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Atmacalar, 5 haftalık galibiyet hasretine son verirken iç sahada da ilk 3 puanını aldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı.
Mücadeleyi ev sahibi yeşil mavililer 2-1 kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 31 ve 66. dakikalarda Ali Sowe kaydederken Erzurumspor FK'nin tek golü 37. dakikada Diabete'den geldi.
Bu sonuçla Karadeniz ekibi 5 hafta sonra galip gelerek puanını 14'e yükseltti. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amedspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.
MAÇIN KÜNYESİ
Çaykur Rizespor: 2 - Erzurumspor FK: 1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Mocsi, Bakayoko, Ariss, Diakite (Dk. 63 Taylan Antalyalı), Mebude (Dk. 87 Tayyip Talha Sanuç), Olawoyin, Laçi (Dk. 87 Varesanovic), Ahmed Kutucu (Dk. 63 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 90+1 Mustafa Coşkun Tosun)
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Ebosele (Dk. 77 Mustafa Fettahoğlu), Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mujakic, Giorbelidze (Dk. 90+1 Mustafa Yumlu), Kerk (Dk. 76 Eren Tozlu), Baiye, Owusu (Dk. 90+1 Sefa Akgün), Cardoso (Dk. 77 Rodriguez), Diabate
Goller: Dk. 31 ve 66 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 37 Diabate (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 45 Kerk, Dk. 45+1 Cardoso, Dk. 90+2 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)