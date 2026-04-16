Komşular arasında mahkeme kararı sonrası kan çıktı! Aksaray'da gürültü kavgası sokağa taştı!

Aksaray’da aylar öncesi yaptıkları kavga yüzünden mahkemelik olan komşular mahkeme kararı sonrası yeniden kavgaya tutuştu. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, Hasas Mahallesi Hasas Caddesi üzerinde bulunan Yıldız Özbek Apartmanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aylar öncesinde apartmanda gürültü yüzünden kavga eden 2 komşu birbirinden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından mahkeme bir tarafı suçlu diğer tarafı haklı bularak kararını verirken, karar sonrası apartmanda gece yarısı aynı komşular arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Murat K. ve Murat B. isimli taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavga anları yan apartmanda oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Sağlık ekipleri olayda yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi ambulansta yaparak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.