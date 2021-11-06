  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Komşudan itiraf! Kaçak satıp parasını gizlice alıyoruz
Ekonomi

Komşudan itiraf! Kaçak satıp parasını gizlice alıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rizayi, petrol satışlarına ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu. Rizayi, 'Petrolü kaçak satıyor ve parasını gizlice getiriyoruz.' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 13:56:00 - 2021-11-06 14:03:16
Komşudan itiraf! Kaçak satıp parasını gizlice alıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rizayi, ABD yaptırımları nedeniyle petrolü kaçak yollarla sattıklarını ve karşılığında aldıkları parayı da ülkeye gizlice getirdiklerini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Rızayi, ABD yaptırımlarını aşma yollarıyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD yönetiminin 3 yıldır "yasal gerekçe olmadan" İran'ı ekonomik ablukaya aldığını belirten Rızayi, "Petrolümüzü kaçak satıyoruz ve karşılığında elde ettiğimiz doları kurun yükselmemesi için ülkeye gizli bir şekilde getirmek zorunda kalıyoruz." dedi.

İçerideki yaptırımların dışarıdaki yaptırımlardan daha tehlikeli olduğunu savunan Rızayi, müteşebbislerin ve gençlerin önünü kapatan engelleri kaldırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Stüdyo buz kesti! Mete Yarar'dan Lütfü Türkkan'a ve savunmaya geçen muhaliflere zor soru
Medya

Stüdyo buz kesti! Mete Yarar'dan Lütfü Türkkan'a ve savunmaya geçen muhaliflere zor soru

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit abisine söylediği küfürle ilgili tepki ..
Bu da oldu! Teröre meydan okuyan pankart Akşener'i rahatsız edince söküldü
Gündem

Bu da oldu! Teröre meydan okuyan pankart Akşener'i rahatsız edince söküldü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Elazığ'daki mitinge gideceği güzergahına asılı, üzerinde "Ne Kürdistan'ı ulan!! Hayali Kürdistan o..
İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi konuştu!
Gündem

İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi konuştu!

Bingöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren, “Evet gerçekten bana hakaret, küfürler eden ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay