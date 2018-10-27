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Komşudan ABD silahına yeşil ışık!

Ermeni basınında yer alan habere göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD'nin uygun teklif vermesi durumunda silah satın alabileceklerini bildirdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 17:14
Komşudan ABD silahına yeşil ışık!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, uygun teklif vermesi halinde ABD'den silah satın alabileceklerini bildirdi.

Ermeni basınında yer alan haberlere göre, Paşinyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Ermenistan'a ABD silahlarını satın alması önerisine ilişkin gazetecilerin sorusunu cevapladı.

Rus değil ABD silahı önerilmişti

Hükümetin askeri-teknik iş birliği hususunda herhangi bir sınırlaması bulunmadığını belirten Paşinyan, "Eğer ABD uygun teklif verirse, bunu değerlendireceğiz" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Erivan ziyaretinde, "Amerikan silahları her halükarda Rus silahlarından daha iyi" ifadelerini kullanarak, Paşinyan'a Rus değil, ABD silahı satın alması önerisinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 17:14
  1. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
  2. ABD
  3. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  4. Ermenistan
  5. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton

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