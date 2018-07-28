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Komşudaki yangın boksit madeni için

Yunanistan’daki yangın faciasının arkasından boksit madeni çıktı. Yangının yirmiden fazla ayrı noktadan başlayıp birleşmesinin de sabotaj ihtimalini güçlendirdiği kaydediliyor.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:37
Komşudaki yangın boksit madeni için

Yunanistan’da geçtiğimiz günlerde yaşanan ve resmî rakamlara göre 100’e yakın kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı orman yangını faciasının yaşandığı bölgenin, önemli bir alüminyum bileşiği olan boksit madeni açısından zengin bir bölge olduğu ve Alman bir madencilik firmasının madeni işletmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

UYDULAR AYDINLATABİLİR

Faciada hayatını kaybedenlerin, geçtiğimiz yıllarda firma aleyhine protesto gösterilerinde bulunduğu hatırlatılırken, yangının iki ayrı noktadan başlayıp birleşmesinin de sabotaj ihtimalini güçlendirdiği kaydediliyor. Yangının yaşandığı günlerde bölgeyi en iyi gören Fransız ve Rus uydularından alınabilecek görüntülerle, olayın bir sabotaj olup olmadığının netleştirilebileceği belirtiliyor.

TELEFONLAR ÇALIŞMADI

Yangının yirmiden fazla noktada başladığı iddiaları ve yangın yaşandığı sırada imdat istemek için telefonlarına sarılan bölge sakinlerinin telefonlarının çalışmadığı yönündeki açıklamalar ise olayın üzerindeki şüpheleri artırıyor.

YUNAN HALKI ÇOKTAN UYANDI

Öte yandan; birçok Yunan vatandaşı, sosyal medyadan ve Youtube üzerinden yayınladıkları videolarla faciayı sorgulamaya başladılar. Bir Youtube paylaşımcısı, “Yunanistan boksit madenciliği uğruna yanıyor” başlıklı bir video yayınlarken, başka sosyal medya kullanıcıları da, konunun Yunanistan’ın yabancılara bağımlı hükümetini düşürmesi gerektiği yorumunda bulundular. Facianın gerçek boyutlarının henüz ortaya çıkmadığını savunan kimi Yunanlılar da, yangında yüzlerce kişinin halen kayıp olduğunu; ancak halkın tepkisinden çekinen yetkililerin bu durumu gizlemeye devam ettiğini öne sürdü.

Bu arada; yangının bir elektrik kablosundan çıktığını açıklayan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, halkın tepkisini çekti. Kammenos’a, “Bizi Tanrı'nın merhametine bıraktınız” tepkisinde bulunan Yunan halkı, savunma bakanının samimiyetine inanmazken, Yunanistan Başsavcılığı’nın da faciaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:37
  1. Yunanistan
  2. Fransız
  3. Rus
  4. Yunanistan Başsavcılığı

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