Komşuda son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 22 bin 478 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 567'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 29 bin 412'ye çıktığını aktaran Lari, 155 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 64 bin 39 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 278'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 693 bin 5'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 492 bin 296 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 257 şehrin "kırmızı", 129 şehrin "turuncu", 51 şehrin "sarı" ve 11 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.