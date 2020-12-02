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Dünya Komşuda şiddetli deprem
Dünya

Komşuda şiddetli deprem

Yunanistan'ın orta kesimindeki Thiva şehri yakınlarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:01:00 -
Komşuda şiddetli deprem

Yunanistan'ın orta kesiminde bulunanThiva şehri yakınlarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü, merkez üssü Thiva'nın 11 kilometre doğusu olan depremin yerel saatle 12.54'te, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Başkent Atina'da da hissedilen sarsıntıda can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

 

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