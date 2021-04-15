Komşuda patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak’ın başkenti Bağdat’ın doğusundaki Sadr bölgesindeki bir pazar yerinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklara göre, park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Çevredeki 5 aracın ise yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.