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Dünya Komşuda orman yangını evlere yaklaştı! Bölge tahliye edildi
Dünya

Komşuda orman yangını evlere yaklaştı! Bölge tahliye edildi

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Komşuda orman yangını evlere yaklaştı! Bölge tahliye edildi

Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan Serez ili yakınlarında çıkan orman yangınının evlere yakın olması nedeniyle İnusa bölgesi tahliye edildi.

Komşuda orman yangınının evlere yakın olması nedeniyle bölge tahliye edildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'ın kuzeyindeki Serez iline bağlı İnusa bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, sakinlerin cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajla İnusa bölgesindekilerin bulundukları yeri terk ederek yakındaki Neo Suli bölgesine gitmesini istedi.

Yangının yerleşim birimine yakın olması ve evlerin tehlike altında olması nedeniyle bölge tahliye edildi.

Öte yandan, Midilli Adası'nda da Ayaso Sanatoriu bölgesinde yangın çıktı.

Yangın zeytinliklere ve ormanlık alana yayıldı. Burada da yangına hem karadan hem havadan müdahale başlatıldı.

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