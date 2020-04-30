  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Komşuda koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Komşu ülke İran'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 28’e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 983 vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 94 bin 640’a ulaştığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:17:00 -
Komşuda koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 28'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 28'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 983 vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 94 bin 640'a ulaştığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı