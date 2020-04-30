Komşuda koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi
Komşu ülke İran'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 28’e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 983 vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 94 bin 640’a ulaştığını belirtti.
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 28'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 28'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 983 vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 94 bin 640'a ulaştığını belirtti.