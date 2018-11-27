0553 313 94 23

Komşuda korkutan oran! Başkentte ev fiyatları yüzde 91 arttı

Açıklanan emlak piyasası verilerine göre, İran'ın başkenti Tahran'da ev fiyatları geçen yıla oranla yüzde 91 arttı.

27 Kasım 2018 Salı 14:45
Komşuda korkutan oran! Başkentte ev fiyatları yüzde 91 arttı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Merkez Bankası tarafından başkent Tahran'daki emlak piyasası verileri açıklandı.

Fiyatlar yüzde 91 arttı

Söz konusu açıklamada, başkent Tahran'da ortalama bir evin metre karesinin 9 milyon 180 bin tümene çıktığı, bu rakamın geçen yıla göre yüzde 91 yükseldiği belirtildi.

Mihrabad Havaalanı'nın bulunduğu 9'uncu bölgede ev fiyatları yüzde 111 artış gözlenirken, kentin güneyindeki 19'uncu bölgede ise yüzde 48,2 oranında arttığı dikkati çekti.

En çok ev alınan yer şehrin kuzeybatısındaki 5'inci bölge ve en çok tercih edilen genişlik ise 60 metre kare olarak açıklandı.

Yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı başkent Tahran'da 22 bölge bulunuyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:45
  1. tahran
  2. ev fiyatları
  3. iran

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da sürprizle karşılaştı... Etrafını sardılar!
    1. Bursa'da sürprizle karşılaştı.....
    2. Almanya'dan Rusya'ya Ukrayna'nın gemi..
    3. Adana'da göl suyunun çekildiği alanda..
    4. Erzurumspor, Bursaspor maçı..
    5. Bakanlık açıkladı, PKK'ya büyük darbe!..
    6. Bataklıkta feci ölüm! Çırpındıkça da..
    7. MOBİSAD'dan BDDK'nın yeni..
    8. Vebâlden korkun!
    9. Endonezya'da yanardağ uyarısı
    10. AK Parti'li belediye başkan..
    11. "İzmir'i alacak mısınız?" sorusuna..
    12. Kaşıkçı'nın cesedi aranıyordu! Karar..
    13. Belçika'da otistik kadına ötenazi..
    14. Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı
    15. Güvenli internet hizmeti, 8 yılda 6,3..
    16. Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere..
    17. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    18. PKK, örgüte katılmaları için süre..
    19. Kubbede elektron geziyor!..
    20. İYİ Parti Trabzon belediye başkan..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları