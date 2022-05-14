Komşuda İsrail ile normalleşmek yasaklandı! Yakın ilişkiler kurana idam cezası verilecek

Irak Meclisi, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi yasaklayan bir kararı onayladı. Yeni yasaya göre İsrail ile normalleşme yönünde adım atan kişi ve veya kurumlar, idam cezası ile yargılanabilecek.

7 maddelik yasa tasarısı, mecliste 183 vekilin kabul oyuyla onaylandı. Yeni kanunda, "İşgalci Siyonistlerle ilişkileri normalleştirmeye yönelik her türlü girişim kabul edilemez. Siyonistlerle ekonomik, diplomatik, kültürel, askeri veya diğer her türlü ilişki kurulması yasaktır" denildi.

Hamas başta olmak üzere, Filistinli gruplar, Irak’ın bu kararını memnuniyetle karşıladı. İslami Cihad "Siyonist rejimle her türlü normalleşmeye karşı kararlı bir duruş sergilediği için Irak meclisini selamlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Independent Türkçe