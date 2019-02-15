Komşuda grip alarmı! 56 kişi öldü Yunanistan’da, son 3 ayda H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınında 56 kişi yaşamını yitirdi.

Yunanistan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (KEELPNO) yapılan açıklamada, grip nedeniyle sağlık merkezlerine başvuran hasta sayısında son günlerde ciddi artış kaydedildiği, son bir haftada yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 18 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. 3 ayda 56 ölü Açıklamada, son 3 aydır H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınında 56 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Yaklaşık 226 kişinin H1N1 virüs salgınından etkilendiği aktarılan açıklamada, sağlık merkezlerine başvuran 40 kişinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındığı kaydedildi.



Yetkililer, H1N1 virüsünün halen yayılma aşamasında bulunduğuna dikkati çekerek, halka aşı olmaları çağrısı yaptı.

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