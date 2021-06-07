Komşuda endişeler arttı! Atina’nın saat hesabı

Yunanistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Haziran’da Brüksel’deki NATO Zirvesi sırasında, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yapacağı görüşmeye, günler öncesinden odaklandı.

Erdoğan’ın, aynı gün ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşmesinin programlanması, Atina’da endişeye neden oldu.

Yunan başkentinde Erdoğan-Biden görüşmesinin Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden önce ya da sonra yapılmasının bile büyük önem taşıdığı ileri sürüldü. Haftalık Yunan Real News gazetesi, “Erdoğan, eğer Biden’dan önce Miçotakis ile görüşürse, kartlarını açmak için Biden ile görüşmeyi bekleyecek. Eğer Miçotakis’ten önce Biden ile görüşürse, o zaman da bu görüşmenin sonucu, Miçotakis ile görüşmesini büyük ölçüde etkileyecek” diye yazdı.