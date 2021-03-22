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Dünya Komşuda durum içler acısı! Devletten daha güçlü silahlara sahipler
Dünya

Komşuda durum içler acısı! Devletten daha güçlü silahlara sahipler

Hükümetin yasadışı silahların devlet elinde toplanması vaadine güvenmediklerini belirten Iraklılar, "Partiler, devletin silahından daha güçlü silahlara sahip. Bunlar (milisler) Başbakan'ı, 'konuştuğu takdirde' hemen devre dışı bırakırlar. Ne Kazımi ne de başkası bunlarla baş edemez" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 14:16:00 -
Komşuda durum içler acısı! Devletten daha güçlü silahlara sahipler

Irak'ta başta İran'a yakın Şii milisler olmak üzere çok sayıda grup ve kişi, yasadışı ve kontrolsüz silah taşırken, Başbakan Mustafa el-Kazımi, ruhsatsız silahların devlet elinde toplanması vaadinde bulunuyor.

Başkent Bağdat'ta vatandaşlara söz konusu vaade inanıp inanmadıkları soruldu. Şöyle cevaplar alındı:

Seyyid Said Awwadi (Aşiret şeyhi): Yasadışı ve kontrol edilemeyen silahlar her yerde bulunuyor. Halk da ikiye bölünmüş. Bir kısmı kontrolsüz silahtan yana diğer bölümü yasadışı silahlara karşı. Hükümet, yasadışı silahları kontrol etme gücüne sahip değil çünkü işin içinde partiler ve silahlı gruplar (Haşdi Şabi) var. Hükümetin buna gücü yetmiyor ve bir nevi onlara göz yumuyor. Biz, yasadışı silahları kabul etmeyiz. Kamu mallarına zarar verilmesine de rıza göstermeyiz.

"Irak'ta hükümet diye bir şey yok"

Muhammed Hazreci (Eczacı): Tabii ki; hayır. Bu, imkansız bir şey. Yasadışı silahlar ülkenin birçok vilayetinde mevcut. Özellikle düğünler sırasında havaya açılan silahlar buna dahil. Iraklı çok sayıda çocuk düğünlerde açılan rastgele silahlar dolayısıyla hayatını kaybetti. Kim tarafından öldürüldükleri de bilinmiyor çünkü ellerindeki silahların ruhsatı bulunmuyor. Ülkedeki durumu olumsuz etkileyen siyasi partiler ve milisler de buna dahil. Dolayısıyla Irak'ta hükümet diye bir şey yok aslında.

"Silah taşıyanlara karşı caydırıcı hiçbir güç ve yasa bulunmuyor"

Mehdi Saadi (Emekli memur): Evet. Hükümet tüm ilgili kurumlarıyla silahları devlet elinde toplayabilir. Bunu nasıl yapabilir? Kanun yoluyla. Yasaları etkinleştirip kusuru olanları ve silahı taşıyamayan ama elinde silah olan saf çocukları cezalandırırsa bunu yapabilir. Silah taşıyanlara karşı caydırıcı hiçbir güç ve yasa bulunmuyor. Siyasi partilerin (Şii) kontrolü var. Partiler bu durumdan (kontrolsüz silahlardan) çıkar ve yarar elde ediyor. Hiçbir Iraklı bu duruma razı değil. Partiler, devlet kurumlarını etkileri altına almışlar ve insanların kaderiyle oynuyorlar. Partiler, devletin silahından daha güçlü silahlara sahip. Bunlar (milisler) Başbakan'ı, 'konuştuğu takdirde' hemen devre dışı bırakırlar. Ne Kazımi ne de başkası bunlarla baş edemez. Ancak Allah bunların üstesinde gelebilir ve yenik düşen halkı öcünü alır.

"Net talimatlar var"

AA muhabiri, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Pilot Tümgeneral Tahsin Hafaci'ye de mikrofon uzattı.

SORU: Irak hükümeti yasadışı silahların devlet elinde toplanması için çalıştığını söylüyor. Bu konudaki son durum nedir ve hangi aşamaya gelindi?

Hafaci: Başbakan ve Başkomutan'ın bu kişilerin (Şii milisler) devletin prestijine ters düşen şekilde yasadışı silah kullanmaması yönünde net talimatları var. Ülkede yabancı misyon temsilcilikleri kapsamında büyükelçilikler ve başkonsolosluklar ile askeri üsler bulunuyor. Bunlar, ülkenin itibarını temsil eden yerlerdir. Bunlara saldırılmasına izin vermeyiz. Bazen büyükelçilikler (ABD) ve Yeşil Bölge güvenlik açığı kapsamında saldırılara (roket) maruz kalıyor. Birçoğunun peşinden gidip yakalamayı ve saldırıları önlemeyi başardık. Ülkenin itibarının ve misafirlerimizin hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Bunlar, Irak halkına zarar veren teröristlerle aynıdır.

 

 

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