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Komşu'da deprem! Türkiye'de hissedildi

Yunanistan'ın Kerpez Adası yakınlarında 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla'da hissedildi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:07
Komşu'da deprem! Türkiye'de hissedildi

Yunanistan'da merkez üssü Kerpe Adası'nın 52 km kuzeyi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'de de hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'da merkez üssü Kerpe Adası'nın 53 km kuzeyi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 10:09'da meydana gelen ve Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedilen deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:07
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