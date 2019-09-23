Komşu'da deprem! Türkiye'de hissedildi
Yunanistan'ın Kerpez Adası yakınlarında 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla'da hissedildi.23 Eylül 2019 Pazartesi 11:07
Yunanistan'da merkez üssü Kerpe Adası'nın 52 km kuzeyi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'de de hissedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'da merkez üssü Kerpe Adası'nın 53 km kuzeyi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 10:09'da meydana gelen ve Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedilen deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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