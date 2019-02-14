Komşuda bombalı saldırı: Çok sayıda ölü Irak'ın Samarra kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Olayda 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Irak'ın orta kesimindeki Samarra kentinde Şii liderMukteda es-Sadr'a bağlı milis gücünün hedef alındığı bombalı saldırıda 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Irak Polis Teşkilatında görevli Numan el-Cuburi, yaptığı açıklamada, Sadr'a bağlı Seraya es-Selam milis gücü mensuplarının başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Samarra kentinde devriye gezdiği sırada bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini söyledi. Cuburi milis gücünün hedef alındığı saldırıda, tamamı Seraya es-Selam mensubu 8 kişinin öldüğünü 6 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıların durumunun ağır olduğunu aktaran Cuburi, saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olabileceğini ifade etti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, DEAŞ Irak'ın başta Kerkük olmak üzere Musul, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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