Komşuda bir deprem daha
İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar can ya da mal kaybı rapor edilmediği bildirildi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 5,1 şiddetindeki deprem, yerel saatle 00.48'de kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde şu ana kadar can ya da mal kaybı rapor edilmediği bildirildi.
İran'ın batısındaki Loristan eyaletine bağlı Firuz Abad kentinde 6 Mayıs'ta 5,1 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmişti.