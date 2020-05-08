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Dünya

Komşuda bir deprem daha

İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar can ya da mal kaybı rapor edilmediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 00:07:00 - 2020-05-08 00:11:22
Komşuda bir deprem daha

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 5,1 şiddetindeki deprem, yerel saatle 00.48'de kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde şu ana kadar can ya da mal kaybı rapor edilmediği bildirildi.

İran'ın batısındaki Loristan eyaletine bağlı Firuz Abad kentinde 6 Mayıs'ta 5,1 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmişti.

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