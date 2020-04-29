Komşuda 3 kulüp liglerin iptalini istiyor! Dünyanın en çok Türk taraftarını barındıran kulüp de aralarında

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok etkilediği ülkelerden birisi olan İran'da 3 futbol kulübü, federasyona başvuruda bulunarak liglerin iptal edilmesini istedi. 4 kulüp lige devam etmek istemediğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle maçların oynanmadığı İran'da 4 futbol kulübü federasyona başvuruda bulunarak maçların oynanmamasını talep etti. Traktör Sazi, Gol Gohar ve Nassaji takımları, İran Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunarak liglerin iptal edilmesi talebinde bulunup, kalan maçlarda sahaya çıkmak istemediklerini bildirdi. Bazı takımlar ise kalan 10 maçı oynamak istiyor. Federasyon önümüzdeki günlerde İran Ligi'nin devam edip etmeyeceğiyle ilgili karar verecek.