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Dünya Komşu ülkeden tartışılacak açıklamalar! ‘Taliban ile savaşmaya zorluyorlar’
Dünya

Komşu ülkeden tartışılacak açıklamalar! ‘Taliban ile savaşmaya zorluyorlar’

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dış operasyonlarından sorumlu olan Kudüs Gücü'nün komutanı İsmail Kaani, Taliban ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 09:13:00 -
Komşu ülkeden tartışılacak açıklamalar! ‘Taliban ile savaşmaya zorluyorlar’

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dış operasyonlarından sorumlu olan Kudüs Gücü'nün komutanı İsmail Kaani Afganistan'daki durum hakkında İran'ın devlet politikasına dair bilgi vermek üzere İran parlamentosunda konuştu.

Kaani İran'ın Afganistan'da gerçekçi davranacağını, Afganistan'daki Taliban gerçeğini kabullenmekle ülkedeki Şiileri korumak arasında bir denge tutturacağını söyledi.

Gani İran'ın Afganistan'daki önceliklerinin buradaki Şiilerin korunması ve Afganistan'ın İran için bir tehdit kaynağı haline gelmemesi olduğunu vurguladı. İran'ın Taliban'ı iktidarda istemediğini ama şu an Taliban'ı devirmeye çalışmanın mümkün olmadığını belirten Kaani, İran'a zarar verebilecek maceralara girişmektense İran'ın Taliban gerçeğiyle yüzleşeceğini söyledi. Kaani, olabildiğince Afganistan'daki Şiilerin korunması ve Afganistan'ın İran için bir tehdit kaynağı haline gelmemesi için çalıştıklarını belirtti.

"Tüm Şiilerin devletiyiz"

Gani "İran İslam Cumhuriyeti bir Şii devleti ve tüm dünyadaki Şiilerin devletidir. Bu açıdan Afganistan'daki Şiilerin korunması da İran'ın meselesidir. Taliban eski iktidarında Şiilere zulmetti. Bunun tekrarlanmaması için Taliban ile savaşmayı değil onlarla ilişkide olmayı tercih ettik. ABD İran'ın zayıflaması için İran ile Taliban'ın savaşmasını arzuluyor, onların isteğini yapmak istemiyoruz." dedi.

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