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Dünya Komşu ülkeden bomba "Türkiye" kararı! Dev hamle! Yeniden hayata geçiyor
Dünya

Komşu ülkeden bomba "Türkiye" kararı! Dev hamle! Yeniden hayata geçiyor

Yeniakit Publisher
2023-05-28 09:42:00 -
Komşu ülkeden bomba "Türkiye" kararı! Dev hamle! Yeniden hayata geçiyor

Yıllarca süren savaş ve kriz döneminin ardından Irak ekonomisini dönüştürmek için tasarlanan bir hamleyle, Basra Körfezi’ndeki limanı demiryolu ve karayolları ile Türkiye sınırına bağlamak için 17 milyar dolarlık bir proje başlattı.

Yıllarca süren savaş ve kriz döneminin ardından Irak ekonomisini dönüştürmek için tasarlanan bir hamleyle, Basra Körfezi’ndeki limanı demiryolu ve karayolları ile Türkiye sınırına bağlamak için 17 milyar dolarlık bir proje başlattı.

Kalkınma Yolu Projesi, Irak'ın petrol zengini güneyindeki Büyük Faw Limanı'nı Türkiye'ye bağlamayı ve Süveyş Kanalı'na rakip olmak amacıyla Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini kısaltarak ülkeyi bir geçiş merkezine dönüştürmeyi hedefliyor.

Reuters'a konuşan Irak Limanları Genel Müdürü Farhan el-Fartousi, "Kalkınma Yolu Projesi sadece mal veya yolcu taşımak için bir yol değil. Bu yol Irak'ın geniş bölgelerinin kalkınmasına kapı açıyor" ifadelerini kullandı.

Irak hükümeti, ticari malları ve yolcuları saatte 300 kilometre hıza kadar götürecek yüksek hızlı trenler, yerel sanayi merkezlerine bağlantı, petrol ve gaz boru hatlarını içerebilecek bir atılım planlıyor.
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Irak'ta tren hizmeti şu anda, yavaş petrol taşımacılığı ve Bağdat'tan Basra'ya 10 ila 12 saatte 500 kilometre kat eden tek gecelik bir yolcu treni dahil olmak üzere küçük bir hatla hizmet veriyor.

Irak ve Avrupa arasındaki yolcu taşımacılığı, Hicaz Demiryolu gibi Bağdat'tan Berlin'e bir ekspres yaratmaya yönelik büyük planlara geri dönüyor. Fartousi, "Bu hattı tekrar faal hale getireceğiz ve diğer ülkelere bağlayacağız" diyerek Irak'taki mekanlara ve Mekke'ye hacıların taşınmasının planlandığını kaydetti.

Fartousi, çalışmaların önümüzdeki yılın başlarında başlaması halinde projenin 2029'da tamamlanacağını söyleyerek "Irak bir, yirmi, on veya iki yıl yok olsa bile er ya da geç geri dönecek. Umarım bu günler Irak'ın dönüşünün başlangıcıdır" diye ekledi.

 

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