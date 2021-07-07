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Dünya Komşu ülkede ABD askerleri vuruldu
Dünya

Komşu ülkede ABD askerleri vuruldu

Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Yerel saatle 12.30'da gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 14:16:00 -
Komşu ülkede ABD askerleri vuruldu

Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği ve 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 12.30'da Ayn-el Esed Üssü'ne 14 roketle saldırı düzenlendi. Roketler üsse ve çevresine düştü. İlk belirlemelere göre 3 kişi hafif şekilde yaralandı." ifadelerini kullandı.

Marotto, saldırının kimler tarafından düzenlendiğine veya karşılık verilip verilmediğine ilişkin ise bilgi vermedi.

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki Uluslararası Havalimanı'na da dün akşam saatlerinde bomba yüklü dronelerle saldırı gerçekleştirilmişti.

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