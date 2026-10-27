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Dünya Komşu teyakkuzda! 9 bölgede "kırmızı alarm" ilan edildi
Dünya

Komşu teyakkuzda! 9 bölgede "kırmızı alarm" ilan edildi

Yeniakit Publisher
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Komşu teyakkuzda! 9 bölgede "kırmızı alarm" ilan edildi

Batıdaki komşumuz Yunanistan'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 9 bölgede "kırmızı alarm" ilan edildi. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri ve su baskını yaşanan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 bölgede 29 Ekim Perşembe gününe kadar en yüksek hazırlık seviyesi olan kırmızı alarm uygulamasına geçildiği belirtildi.

Açıklamada, kırmızı alarm kapsamına Eğriboz, Ftiotis, Beotya, Sporad Adaları, Magnezya, Larisa, Atina'nın da bulunduğu Attika, On İki Ada ve Kuzey Ege bölgelerinin alındığı kaydedildi.

Ülkenin özellikle doğu kesimlerinde kuvvetli yağış, gök gürültülü fırtına ve yer yer dolu beklendiği aktarılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının 28 Ekim Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, sel ve su baskınlarına karşı itfaiye ekiplerinin hazırlık seviyesinin artırıldığı, polis, sahil güvenlik ve silahlı kuvvetlerin de olası müdahaleler için hazır bekletildiği bildirildi.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri ve su baskını yaşanan bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

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