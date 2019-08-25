Komşu kavgasını polisler ayırdı Adıyaman’da, iki kapı komşu arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman’da, iki kapı komşu arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi yakınlarında iki karşı komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kavga eden şahıslara müdahale etmesi sonucunda kavga eden taraflar birbirinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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