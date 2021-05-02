Komşu kavgasında silah patladı: 1 yaralı
Adana'da iki komşu arasında çıkan kavgada silah ateşlendi. Olayda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesi'nde Mehmet K. ile komşusu Celal T. arasında apartman girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine araya diğer apartman sakinleri girdi.
Öğretmen olduğu öğrenilen Celal T, evinden aldığı tabancayla Mehmet K'ye ateş etti.
Yaralanan Mehmet K, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, ihbar üzerine adrese giderek Celal T'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.