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Yerel Komşu kavgasında silah patladı: 1 yaralı
Yerel

Komşu kavgasında silah patladı: 1 yaralı

Adana'da iki komşu arasında çıkan kavgada silah ateşlendi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 16:34:00 -
Komşu kavgasında silah patladı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesi'nde Mehmet K. ile komşusu Celal T. arasında apartman girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araya diğer apartman sakinleri girdi.

Öğretmen olduğu öğrenilen Celal T, evinden aldığı tabancayla Mehmet K'ye ateş etti.

Yaralanan Mehmet K, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, ihbar üzerine adrese giderek Celal T'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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