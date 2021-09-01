  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Büyük tartışmalara neden olmuştu! Teksas'ta o yasa yürürlüğe girdi
50 düzensiz göçmen yakalandı
Tunceli'de orman yangını
Kocaelispor Mevlüt Erdinç'i renklerine bağladı
Dünya Komşu iki ülke arasında kriz! Kentler karanlığa büründü
Dünya

Komşu iki ülke arasında kriz! Kentler karanlığa büründü

İran, Irak'ın birikmiş borçları nedeniyle gaz akışını azalttığını açıkladı. İki ülke arasında gerilime neden olan gaz problemi Irak'ın bazı kentlerinde elektrik sıkıntısına neden oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 18:47:00 -
Komşu iki ülke arasında kriz! Kentler karanlığa büründü

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan elektrik üretimi için ithal edilen gaz miktarının Tahran yönetimi tarafından günlük 49 milyondan 8 milyon metreküpe düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bunun ülkede ciddi elektrik kesintileri riskine neden olduğu ifade edilerek, İran Enerji Bakanlığı ve Bağdat Büyükelçiliği ile temasa geçildiği aktarıldı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) açıklama yapan İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Mihran Emir Mueyni, Irak'a ihraç edilen gaz miktarının azaltıldığını doğruladı.

Irak yönetiminin, İran'dan ithal ettiği doğalgaz ve elektrik ücretini ödemediğini ve İran'ın hukuk çerçevesinde ihracat miktarını düşürdüğünü aktaran Mueyni, "İhracatta anlaşma karşılıklıdır ve her iki tarafın da anlaşmanın hükümlerine uyması gerekiyor. Şimdi Irak, bu atılan adımı eleştirmemeli çünkü aldığı gaz ve elektrik ödemelerini zamanında yapmadı." dedi.

Irak'ın doğalgaz ve elektrik ithalatı yaptığı komşusu İran'a yaklaşık 5 milyar dolar borcu olduğu belirtiliyor. Irak Elektrik Bakanlığı ise söz konusu borcun ABD'nin Tahran'a uyguladığı ambargolar nedeniyle ödenemediğini bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay