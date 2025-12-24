Komşu cinayetinde kan donduran detaylar: Kocası bıçaklarken, karısı ısırmış!

Siirt’te iki çocuk annesi 39 yaşındaki Gülhan Börülce’nin altınları için öldürülmesine ilişkin soruşturmada, cinayet şüphelisi komşusu 32 yaşındaki Şükrü Kaya’nın çaldığı altınları kuyumcuda bozdurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kaya’nın bilezikleri kuyumcuya verdiği, ardından hesabına yatırılan parayı kontrol ettiği görülüyor.

Olay, 18 Aralık’ta Barış Mahallesi’ndeki bir lojmanda meydana geldi. Gülhan Börülce’den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Börülce’nin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Börülce’nin eşinin Irak’ta görevli askeri personel olduğu öğrenildi. Börülce, Ankara’da toprağa verildi.

KUMAR BORCU İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Soruşturma kapsamında üst komşuları Şükrü Kaya ile eşi Fatma Kaya gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadede Kaya, yasa dışı bahis oynadığını, yüksek miktarda borçlandığını ve bu nedenle cinayeti işlediğini ileri sürdü. Kaya, bir süredir Börülce’nin kolundaki altınları fark ettiğini ve olayı planladığını itiraf etti.

İfadesinde cinayetin ardından altınları alarak evden çıktığını söyleyen Kaya, daha sonra bu altınların bir kısmını kuyumcuda bozdurduğunu, hesabına yatırılan parayla borçlarını ödediğini belirtti. Şükrü Kaya ifadesinde suçunu kabul ederek pişman olduğunu öne sürerken, eşi Fatma Kaya suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerin ardından Kaya çifti tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARISI KOMŞULARA 'İNTİHAR ETTİ' DEMİŞ

Şükrü Kaya’nın Giresunlu bir uzman çavuş olduğu eşi Fatma Kaya’nın ise Gülhan Börülce ile en son çektiği kahve içerken çekilmiş bir fotoğrafı ‘Gurbette abla bildiğim çiçek kadın. Sen bunu nasıl yaptın’ şeklinde sosyal medya hesabından paylaşarak komşularına 17 yerinden bıçaklanmasına rağmen Gülhan Börülce’nin intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca öldürülen kadının bacağında bir kadına ait ısırık izinin olması cinayetin Şükrü Kaya’nın eşi ile birlikte işlemiş olma ihtimalini güçlendirdi.

Olay anında evinde olduğunu iddia eden Fatma Kaya’nın cinayete iştirak edip etmediğine ilişkin soruşturma sürüyor.