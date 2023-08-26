Komplo severler üzülecek! Ay’a iniş videosunu paylaştılar

Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü, komplo teorisyenlerini erkenden susturmak için Ay'a iniş görevinin videosunu paylaştı.

Rusya’nın facia ve başarısızlık ile sonuçlanan Ay görevinin hemen ardından bildiğiniz gibi Çarşamba günü Hindistan Ay görevini gerçekleştirmişti. Başarılı bir şekilde iniş yaptığı zaten duyurulmuştu ancak böyle durumlarda her zaman komplo teorisyenleri olmuştur. Hindistan, bu durumun önüne geçmek için bir hamle yaptı.

Hindistan, Ay’a iniş görevinin video ve fotoğraflarını paylaştı

Hindistan’ın NASA’sı olan Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü, şüphecileri ikna etmek için Chandrayaan-3 iniş aracının bir bacağı gözle görülür şekilde Ay’a iniş yaptığı sırada dışarıda olan bir fotoğrafını paylaştı.

“Ve işte sonunda ISRO, Chandrayaan-3 iniş aracından iniş sonrası resmi bir görüntü yayınlıyor, bu da başarılı bir iniş için ihtiyaç duyduğumuz son onay. Görevde yer alan herkesi kutluyorum” diyen Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nde astronom olan Jonathan McDowell, eskiden Twitter olarak bilinen X’te bu gönderiyi paylaştı.

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Uzay ajansı, uzay aracının Ay’ın yüzeyine inişini gösteren iki dakikalık bir video yayınladı. Video, iniş sırasında kayalar ya da derin çukurlar olmaksızın iniş için güvenli bir nokta bulunmasına yardımcı olan Lander Imager Camera tarafından çekildi. Bir başka kısa videoda ise altı tekerlekli altın gezgin Pragyan’ın uzay aracından çıkışı gösteriliyor.

İniş videosunun büyük bölümünde arka planda Ay arazisi görülüyor. Kilometrelerce uzunlukta, çukurlar ve kraterlerle dolu gri bir çöl gibi görünüyor. Son 13 saniyede, kamera açısı daha dik bir konuma ayarlanmış gibi görünüyor ve yavaş yavaş alçalıyor.

Hintçe’de “ay aracı” anlamına gelen Chandrayaan-3’ün başarısı, Hindistan’ı 384.400 km ötedeki aya iniş yapan eski Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’den oluşan seçkin bir kadronun arasında yerini aldı. Bu başarı, Hindistan’ın bir önceki görevi Chandrayaan-2’nin aynı başarıyı denerken düşmesinden dört yıl sonra geldi.

Hindistan’ın başarısı, Rus uzay ajansı Roscosmos’un Ay’ın yörüngesinde dolanan Luna-25 robotik uzay aracını kaybetmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti ancak görünüşe göre hatalı bir uçuş manevrasının ardından düştü.