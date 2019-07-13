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Kommersant: Erdoğan Batı'ya karşı zafer kazandı

Kommersant’ta yer alan bir makalede Batı’nın tüm baskı ve tehditlerine rağmen S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatına başlanmasına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Batı’nın etkisine karşı zafer kazandığı değerlendirmesinde bulunuldu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:31
Kommersant: Erdoğan Batı'ya karşı zafer kazandı

S-400 füze savunma sistemlerinin parçalarının bir bölümü Ankara’ya iniş yaptı ve böylece Rusya ile olan anlaşma gerçekleştirilmeye başlandı. ABD ve NATO ülkeleri anlaşmanın gerçekleştirilmesine şiddetle karşıydı, ancak Batı’nın baskıları sevkiyatın yapılmasını engelleyemedi. Kommersant FM siyaset yorumcusu Dmitriy Drize’ye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu şekilde Batı’nın etkisine karşı taktiksel bir zafer kazandı.

Anlaşmanın siyasi açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayan Drize "ABD ve bizzat (ABD Başkanı) Donald Trump yaptırım tehdidiyle sevkiyatı engellemeye çalıştı, ancak her şeye rağmen sistemler Türkiye topraklarına getirildi. Batılı partnerler endişe duyuyor, NATO rahatsızlığını bildiriyor. Kilit bir partner olarak Ankara, ABD’nin düşmanı değilse de rakibinden silah satın alıyor" ifadelerini kullandı.

Drize, S-400’lerin Ankara ya da benzeri başka bir noktasını saldırılardan koruma imkânı vereceğine dikkat çekti. S-400 sevkiyatını Erdoğan’ın marifeti olarak tanımlayan yazara göre, Cumhurbaşkanı, Trump’ın hücumuna rağmen kararında diretti ve onu pes etmek zorunda bıraktı.

"S-400, Erdoğan için özellikle de bir siyasi zafer” diyen yazar “Türkiye’nin ABD ve Avrupa ile son zamanlarda zor ilişkileri oldu. Washington sürekli baskı yapıp Suriye’de Kürtleri destekliyor, Ankara’nın 2016’daki darbenin planlayıcısı olarak gördüğü Fetullah Gülen’i vermeyi reddediyor. Avrupa, özellikle Almanya sürekli kendi kurallarını dayatıyor" yorumunda bulundu.

Öte yandan, Rusya ise çok kârlı koşullarda gerçekten de iyi sistemler teklif ediyor. S-400’lere rağmen Batı’nın yörüngesinde kalmaya devam etse de, onları kendisini de hesaba katmak zorunda bırakıyor. Erdoğan Türkiye’nin coğrafi konum bakımından bölgedeki kilit bir aktör, Avrupa ile Asya arasındaki bir köprü olduğunu çok iyi biliyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:31
  1. Ankara
  2. Donald Trump
  3. Rusya
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. NATO
  6. ABD

YORUM YAZ

  • GüldürmeyinGüldürmeyin28 dk önce
    Maşallah yurtdışından bir sistem alıyoruz. Sanırsınız ki ülkeyi yeninden kurduk.

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