TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin Meclis'te izlenmesi için kurulacak komisyona üye görevlendirmelerine ilişkin yazının partilere bu hafta içinde gönderildiğini, cevapların pazartesi akşamına kadar beklendiğini açıkladı. Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Avustralya'nın Melbourne kentinde NTV'nin sorularını cevaplayan Kurtulmuş, YENİ Parti'den henüz bir cevap gelmediğini söyledi.

Kurtulmuş, partinin katılımına ilişkin kanaatini şu sözlerle anlattı: "Şimdiye kadar komisyona hakikaten çok büyük çabayla katıldılar, çok büyük destek verdiler. Bu sürecin paydaşı oldular. Türkiye demokrasisinin bu başarısında onların da çok ciddi katkıları oldu. O zaman başka bir partinin adına katılıyorlardı süreçlere ama kendi emeklerinin doğal bir sonucudur. Eğer bu komisyona katılmazlarsa benim kanaatim kendi emeklerini de inkar etmiş olurlar. Türkiye'de oluşmuş olan bu fevkalade mükemmel havayı bir şekilde zedelemiş olurlar diye düşünüyorum."

Bazı eleştirileri olduğunu bildiğini belirten Meclis Başkanı, "Bana da Sayın Özel görüşmemizde bunları söyledi" dedi. Kurtulmuş, komisyon raporunun 7'nci bölümünde ifade edilen demokratikleşme adımlarında TBMM komisyonu olarak gözlemci ve takipçi olma çağrısı yaptı; bir mazeretin arkasına geçip "biz bu süreçte yokuz" demenin marifet olmadığını, marifetin sürecin nasıl daha başarılı sonuçlandırılacağına dair görüş ve fikirleri net şekilde ortaya koymak olduğunu söyledi.

Komisyon yeri geldiğinde yasa teklifi de gündeme getirebilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Takip ve Değerlendirme Kurulu ile Meclis'te bir izleme komisyonu kurulması, Kurtulmuş'un dile getirdiğine göre 10 Ağustos'ta 467 milletvekilinin ittifakıyla ortaya konan yasanın gereği. Komisyon süreci bütün boyutlarıyla takip edecek, kontrol edecek, gözlemleyecek, yeri geldiğinde önerilerde bulunacak ve bazı yasa tekliflerini gündeme getirebilecek.

İlk toplantının tarihi henüz belirlenmedi. Kurtulmuş bu soruya, "Komisyona katılacak arkadaşların programlarına göre bir davet olur ve o tarihte de komisyon toplanır" cevabını verdi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu Melbourne'deki oturumlarda da anlattığını aktaran Meclis Başkanı, farklı fikirlerdeki partilerin bu sonuca ulaşmasını "Burada kanaatimce siyaset büyük bir başarı kazanmıştır" sözleriyle değerlendirdi ve bütün siyasi partilere teşekkür etti.

"Bildiğim kadarıyla bin 100'e yakın dosya var"

Dokunulmazlıklara ilişkin bir soruya Kurtulmuş, on yıllardır aynı noktada olduğunu söyleyerek cevap verdi. Siyasi fikirlerin korunması bakımından kürsü masuniyetine "sonuna kadar evet" diyen Kurtulmuş, milletvekillerinin bireysel suçları dolayısıyla yargılanmaması gibi bir sonucun olmaması gerektiğini, yüz kızartıcı bir suç ya da fiili bir durum varsa dönem sonunu beklemeye gerek olmadığını düşündüğünü anlattı; bu konuda "düzenlemeler yapılabilir" ifadesini kullandı.

"Şu anda bildiğim kadarıyla bin 100'e yakın dosya var" diyen Kurtulmuş, genel usulde dosyaların dönem sonuna kadar bekletildiğini, yeniden seçilmeyen vekillerin dosyalarının mahkemelerce işleme konduğunu belirtti. Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki fezlekeye başka fezlekelerin eklenebileceği tartışmaları sorulduğunda ise "Meclis'teki her bir dosya, tek başına bir dosyadır... Dolayısıyla hiçbir dosyayı birbirine karıştırarak bakmamak lazım. Tabi onu önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

Batum'daki müdahaleye "amacını aşan" tepkisi

Kurtulmuş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında Filistin bayrağı açılmasının ardından yaşanan tribün olaylarını da değerlendirdi. İsrail'in Gazze'de başlattığını söylediği "soykırım" nedeniyle dünyada yükselen bir antisiyonist dalga olduğunu belirten Meclis Başkanı, "Filistin bayrağını açmak 'Ben insanlığın yanındayım' demektir" diye konuştu. Kurtulmuş'a göre bir süre önce Sydney köprüsünde 300 bin Avustralyalı, Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Stadyumlarda ve salonlarda Filistin bayrağı asmanın siyasi değil insani bir gösteri olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Beşiktaş taraftarlığını tebrik ediyorum. 86 milyonun ortak hissiyatını dile getirmişlerdir" dedi. Taraftarların rakip takımın futbolcularına saldırgan bir tavır içinde olmadığını, protestolarını tribünde görsel biçimde dile getirdiklerini aktaran Kurtulmuş, yapılan müdahaleyi "son derece sert ve amacını aşan bir müdahale" olarak gördüğünü, gözaltıların ardından taraftarların bırakıldığını söyledi. Gürcistan'ın Türkiye'nin dostu ve komşusu olduğunu hatırlatan Meclis Başkanı, bu tür sert müdahalelerin iki ülke arasındaki dostluklara zarar vermemesini ümit ettiğini dile getirdi.

Melbourne'de Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 12. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılan Kurtulmuş, dört ayrı başlıkta oturumlar yapıldığını ve toplantı marjında ikili temaslarda bulunduğunu söyledi. Beş ayrı kıtada bulunan bu ülkelerin buluştuğu toplantıyı Türkiye açısından "oldukça başarılı, verimli" olarak değerlendiren Kurtulmuş, Türkiye'nin gelecek yıl MIKTA Dönem Başkanlığını üstleneceğini, aynı ülkeleri önceden çalışılmış bir program çerçevesinde Türkiye'de toplamayı planladıklarını açıkladı.