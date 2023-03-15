Komiser yardımcısı ve bekçinin yaptığı şey "Yok artık" dedirtti! Allah sizin cezanızı versin

Hatay’da, durumundan şüphelendiği bir aracı durduran polis, araçta yaptığı aramada enkaz altından alındığı tahmin edilen ziynet eşyası, döviz, elektronik cihazlar ve cep telefonları ele geçirdi. Aracı kullanan komiser yardımcısı H.G. ve yanında bulunan bekçi S.Ö. gözaltına alındı.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre; geçen haftalarda bir emniyet müdürünün evinde deprem bölgesine gönderilen yardım kolilerinin ele geçirilmesinin ardından bu kez bir komiser yardımcısı ve bir bekçi, enkaz altından çıkardıkları öne sürülen ziynet eşyası, döviz ve elektronik cihazlarla dolu çantayla yakalandı.

Ziynet eşyası, para, döviz, cep telefonları çıktı

Hatay’da görev yapan Tokat Özel Harekât Şube Müdürlüğü polisleri, Emek Mahallesi 3317 Sokak'ta durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli H.G. ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli S.Ö.’nün şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine polis ekipleri araçta arama yaptı.

Yapılan aramada bagaj bölümünde içinde çok miktarda ziynet eşyası, döviz, cep telefonları ve elektronik cihazların bulunduğu çanta ele geçirildi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerince muhafaza altına alınan malzemeler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan komiser yardımcısı ve bekçi sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.