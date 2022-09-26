Komik mi bu şimdi? O isimden akıllara zarar Erdoğan yazısı

Hiçbir gazetede tutunamayınca kendisine internet sitesi kuran ve algı operasyonlarını burada sürdüren Murat Yetkin, "Git işine be adam" dedirtecek bir yazıya imza attı. Yetkin, 24 Eylül'de ilan edilen ve oy oranı yüzde biri bile bulmayan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, Tayyip Erdoğan için "kötü haber olabileceğini" iddia etti.

Yetkin, yetkinreport.com'daki yazısında "Bu yeni ittifakın kuruluşunun kendi adayını çıkarıp çıkarmayacağı, dolayısıyla 2023 seçimlerinin ilk turda bitip bitmeyeceğinde rol oynaması büyük ölçüde Altılı Masanın ilan edeceği ortak adayın ilan edeceği adayın ismi ve ilan edeceği ilkelere bağlı.

Altılı Masanın Kürt seçmenin yanı sıra özgürlükçü ve ilerici seçmenin de onaylayacağı değil, oy verebileceği bir ortak aday isimlendirmesi seçimlerde kilit etken olacak" dedi.