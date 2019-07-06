Komik duruma düştük! Arapça tabelaların kaldırılması yabancılar tarafından yadırgandı

yeniakit.com.tr Arapça ve İbranice dahil birçok dil bilip Arap dünyasını izleyen muhabirlerden Rena Netjes, İstanbul’da Arapça tabelaların değişimini de twitter hesabında gündeme aldı.

Kemalist kafa yine bizi komik duruma düşürdü

Türkçe haberin ekran görüntüsünü paylaşıp “Tabelaya Türkçe standardı” başlığını ele alan Netjes, komik bir hakikatin bu cümledeki 3 Türkçe kelimenin 2 tanesinin [tabela ve standart] Fransızcadan alınma olduğuna dikkat çekti.

Netjes ayrıca İstanbul’un yeni belediye başkanının isminde de Ekrem, imam ve oğlu kelimelerine atıfla, burada da 3’te 2 oranında Arapça kelime bulunduğu vurgusu yaptı.

Diğer yandan Türkiye’de günde beş kere ezanın da Arapça okunmasının bu bağlamda kendisinin merakını celp ettiğini söyleyen Netjas, tabela konusunda düştüğümüz çelişkili kepaze durumumuzu yüzümüze vurmaya devam etti.

Paylaştığı bir veriye göre Türkçede Arapçadan 6.463 kelime bulunduğunu söyleyen Netjas, birçok günlük konuşma diline ait Arapça ifade ve “bi-” gibi eklerin de Türkçede yer aldığının altını çizdi.

Netjas’a yazılan ve kendisinin de beğendiği yorumlardan bir tanesinde ise şu ifade geçmekteydi: “Almanya’da tabelalara Türkçe yazabiliyorsunuz. Ama Türkiye’de Arapça yazmak yasak. İnanılmaz ırkçılık.”

Diğer hiçbir yabancı dildeki tabela ile meselesi olmayan, hatta turistik olmakla alâkası bulunmayan yerlerde bile İngilizce tabela koymayı adeta çağdaşlık ve aydınlık gibi gören aşağılık kompleksinden bile rahatsız olmayan Kemalist kafanın sadece Arapça tabelalardan şikâyetçi olması görüldüğü üzere dünyada meseleyi takip edenlere karşı utanç verici bir duruma düşmemize yol açtı.

Öte yandan Arapça tabela altına Türkçesinin yazılması imkânı varken topyekûn tabelayı kaldırmak yoluna giderek karar alıcıların Kemalist kafanın suyuna gitmesi de tepkiye yol açtı.