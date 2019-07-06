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Komik duruma düştük! Arapça tabelaların kaldırılması yabancılar tarafından yadırgandı

Arapça tabelaların kaldırılması işlemi yabancı muhabirlerin garipseyip sergilenen tutarsızlığı yüzümüze vurmalarına yol açtı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:54
Komik duruma düştük! Arapça tabelaların kaldırılması yabancılar tarafından yadırgandı

 yeniakit.com.tr Arapça ve İbranice dahil birçok dil bilip Arap dünyasını izleyen muhabirlerden Rena Netjes, İstanbul’da Arapça tabelaların değişimini de twitter hesabında gündeme aldı.

Kemalist kafa yine bizi komik duruma düşürdü

Türkçe haberin ekran görüntüsünü paylaşıp “Tabelaya Türkçe standardı” başlığını ele alan Netjes, komik bir hakikatin bu cümledeki 3 Türkçe kelimenin 2 tanesinin [tabela ve standart] Fransızcadan alınma olduğuna dikkat çekti.

Netjes ayrıca İstanbul’un yeni belediye başkanının isminde de Ekrem, imam ve oğlu kelimelerine atıfla, burada da 3’te 2 oranında Arapça kelime bulunduğu vurgusu yaptı.

Diğer yandan Türkiye’de günde beş kere ezanın da Arapça okunmasının bu bağlamda kendisinin merakını celp ettiğini söyleyen Netjas, tabela konusunda düştüğümüz çelişkili kepaze durumumuzu yüzümüze vurmaya devam etti.

Paylaştığı bir veriye göre Türkçede Arapçadan 6.463 kelime bulunduğunu söyleyen Netjas, birçok günlük konuşma diline ait Arapça ifade ve “bi-” gibi eklerin de Türkçede yer aldığının altını çizdi.

Netjas’a yazılan ve kendisinin de beğendiği yorumlardan bir tanesinde ise şu ifade geçmekteydi: “Almanya’da tabelalara Türkçe yazabiliyorsunuz. Ama Türkiye’de Arapça yazmak yasak. İnanılmaz ırkçılık.

Diğer hiçbir yabancı dildeki tabela ile meselesi olmayan, hatta turistik olmakla alâkası bulunmayan yerlerde bile İngilizce tabela koymayı adeta çağdaşlık ve aydınlık gibi gören aşağılık kompleksinden bile rahatsız olmayan Kemalist kafanın sadece Arapça tabelalardan şikâyetçi olması görüldüğü üzere dünyada meseleyi takip edenlere karşı utanç verici bir duruma düşmemize yol açtı.

Öte yandan Arapça tabela altına Türkçesinin yazılması imkânı varken topyekûn tabelayı kaldırmak yoluna giderek karar alıcıların Kemalist kafanın suyuna gitmesi de tepkiye yol açtı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:54
  1. İstanbul
  2. Arapça
  3. Arapça tabela
  4. Ekrem İmamoğlu

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  • AkilAkil38 dk önce
    Başka işiniz yok tabella Almanya da herkes kendi ismini kullanıyor sizler arabca tabella uyutma ya devambu Türkiye hep uykuylayaşadı chpliler
  • HACIHACI39 dk önce
    İyi olmuş,bizim mahallede Suriyelinin biri döşemiş küfürü,6 ay girip alışveriş yaptık.100 kişilikcami cemaati Kuran okuyan arapça okuyamıyor,arapça okuyan arapça anlamıyor.Bokmu var arapçatabelada mal gibi atladınız gene.Müslümanmısınız arap sevicimi belli değil.
  • Necmettin Necmettin 42 dk önce
    Ah akit,ah,komik momik diye yine kendini avutuyon,tabibbizide,adam,akp nin yanlışsuriye politikasınıkullanarak,akp yibyerle ykswn edecek,tayyibide,sen hala tabela firansizmis,sdandar ingliz,akp biran once suriyelileri,ulke icinden toplamalı,yoksa chp liler,akp lileri,kampa dolduracak.
  • rairai42 dk önce
    imamoğlu onlarca ihaleyı ıptal etı an ıtıbarıyla mılyar vurgun balya doılar pewşkeş arazıler bunların avantası havuz paçavralarına verılırdı işte havuz akıt tedirgınliği bu cubeli ıhalesını ıptal edılmış cubeli kahrolmuş dun cumaya bıle gıtmedı cubeli ölü yiyicı akithavuzcular kahrı bu işte
  • gerceklergercekler47 dk önce
    bebek yiyici akit hukumetın yaptığını neden ımamoğlu resmı monte etıryon bebek yıyıucı kanlıakıt bak bak bak ımamoğlu her kirlı prpbagandınıza yalan hılenıze karsı bir bir milyona yakın oy fark atı bebek yıyıcı akıt fatıh eyüp başta olmak uzere onlarca ilçeyı aldı bebbek yiyici akit bebek yiyici ekit bebek yiyici kanlı akit
  • UğurUğur48 dk önce
    Milli olmak komik duruma mı düşmek? Akit ayıp değil mi? Alkışlayacağınıza itibara laf edersiniz ancak.
  • Tata TongaTata Tonga48 dk önce
    Komedi dünyası işte... getire getire firavunların medyasında çıkan haberleri getirip akılları sıra İmamoğlu nu eleştiriyorlar. Firavunların (Arap kralları ve Emirler'inin basın organları) medyası eleştiriyorsa İmamoğlu doğru yolda demek ki...

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