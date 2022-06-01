Komedyen misin siyasetçi mi? Deva Partili isim kargalara bayram ettirdi
Ali Babacan'ın idare ettiği Deva Partisi'nde sözcülük yapan İdris Şahin'in açıklamaları, kargalara bayram ettirdi.
Yeniakit.com.tr
Genel Başkanlığını Ali Babacan'ın yaptığı Deva Partisi'nden zaman zaman evlere şenlik açıklamalar geliyor.
Bunun sonuncusu ise partinin sözcülüğünü yapan İdris Şahin'den geldi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar TV'de konuşan Şahin, yüzde 1 oyu bile bulunmayan partisinin oy oranlarına ilişkin kargalara bayram ettiren ifadeler kullandı.
"Seçimlerin en büyük sürprizini Deva Partisi yapacak" diyerek adeta uçuşa geçen İdris Şahin hızını alamadı ve "'Deva Partisi'ne oy veririm' diyenlerin yüzde 52'sinin AK Partili olduğu ortaya çıktı." yalanını ortaya attı.