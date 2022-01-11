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Yaşam Komedi filmi gibi hırsızlık! Önce çaldığı parayı düşürdü sonra çaldığı araç yolda kaldı...
Yaşam

Komedi filmi gibi hırsızlık! Önce çaldığı parayı düşürdü sonra çaldığı araç yolda kaldı...

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir hırsız önce çaldığı parayı düşürdü ardından çalmaya çalıştığı araç yolda kaldı. Bir marketten yaptığı hırsızlık sonucunda yakalanan hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 21:18:00 -
Komedi filmi gibi hırsızlık! Önce çaldığı parayı düşürdü sonra çaldığı araç yolda kaldı...

Tokat’ın Niksar ilçesinde çaldığı parayı düşüren, çalmaya çalıştığı otomobil de bozulan şüpheli, bir marketten yaptığı hırsızlığın ardından kısa sürede yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün şüpheli şahıs, sanayi sitesi bulunan bir iş yerinin camlarını kırarak içeri girdi kasadan bin TL alarak uzaklaşırken parayı da düşürerek kaybetti. Daha sonra sanayi sitesi içerisinde başka bir işyerinin önünde park halinde bulunan otomobili çalan hırsız, aracın arıza yapması üzerine otomobili bir akaryakıt istasyonuna bırakarak uzaklaştı.

Market kasasını çalmak istedi

Daha sonra akşam saatlerinde ilçe merkezinde bir marketin kapısının camını kırarak içeri giren şüpheli, market kasasını alarak kaçmaya çalıştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri yaptıkları araştırmada O.Ö. (29) adlı şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin marketten çaldığı kasa ara sokakta duvar dibinde bulunurken içerisinin boş olduğu anlaşıldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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