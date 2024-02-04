Komedi değil kansızlık!

Yapılan terbiyesizliğe Akit aracılığıyla teki gösteren İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen de, şunları dile getirdi: “Son zamanlarda gazilerimize ve şehitlerimize yönelik artan ahlaksız saldırılara bir yenisi daha eklenmiştir. ‘Güldür Güldür’ adlı sözde komedi programında gazilerimizi aşağılayan ifadeler bir kez daha yüreğimizi kanatmıştır. Gaziler ve şehitlerle dalga geçmek kansızlıktır, ahlaksızlıktır. Vatanı için, milleti için bir an bile düşünmeden kurşunun üzerine yürüyen, vatanını savunurken vurulan, uzuvlarını kaybeden, sağlığını bu ülke için feda eden gazilerimizi aşağılamaya çalışmak nasıl bir hastalıklı ruh halidir, nasıl bir hainliktir anlamak mümkün değil. Gazilerimize, şehitlerimize dil uzatan hainlerin en ağır müeyyidelerle cezalandırılması şarttır.”

AMAÇ İTİBAR SUİKASTİ

Gazilerin haklarına yönelik çalışmalarıyla tanınan Avukat Tamer Mahmutoğlu ise şunları söyledi: “Gazilerimize adeta ‘komedi maskesi’ altında saldırı düzenlenmiştir. Şehitlik ve Gazilik makamları hafife alınacak, dalga geçilecek, eğlence konusu yapılacak konular değildir. Bu nedenle; ‘Tamam en gazi sensin, kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz’ ve Gazilik Kartı ile de alay edilmesi gazilerimizin yaraları tekrar kanatmıştır. Bu şekilde bir sözde komedi oyununun ne amaçla kurgulandığının ortaya çıkarılması ve cezalandırılması gerekmektedir. Vatan ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü korumak için gözlerini kırpmadan hayatlarını ortaya koyan ve bu amaçla ellerini, ayaklarını kaybeden, vücudunda kurşun ve şarapnel parçaları ile yaşayan kahraman gazilerimizin uğramış olduğu manevi çöküntünün giderilmesi gerekmektedir.”

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