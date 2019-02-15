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Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!

İlaç fiyatlarına gelen zammı kendince ti’ye almaya çalışan CHP 27. Dönem Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan rezil oldu. Levent Kırca’nın yıllar önceki bir skecini paylaşan CHP’li vekil, İstemeden de olsa kendi partisinin rezilliğini gözler önüne serdi.

15 Şubat 2019 Cuma 16:17
Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!

CHP 27. Dönem Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, sosyal medya hesabından paylaştığı birLevent Kırca skeci ile kendince ilaç zammına gönderme yaptı.

Kaplan Twitte hesabından Kırca’nın ilaç zamlarını eleştirdiği yıllar önce yayınlanmış skecini paylaşarak "Görünen o ki, yakında vatandaşımız ilacını ya Levent Kırca’nın skecindeki gibi tane tane alacak ya da AKP’nin 31 Mart’a kadar ilaç için de bir TANZİM SATIŞ projesi olacak.  Vah ülkemin haline!" diye yazdı.

CHP zihniyeti iktidardaydı!

Tanzim satışları ile AK Parti’yi eleştirmeye çalışan Kaplan’ın paylaştığı videonun yayınlandığı dönem olan 1995'e kadar SHP-CHP, 1997-2002 yılları arasında ise DSP iktidardaydı.

CHP zihniyetinin beceriksiz yönetim anlayışının iktidarda olduğu ve milletin zamlardan, yüksek enflasyondan belinin büküldüğü dönemde  yayınlanmış bir programı, AK Parti ile yükselişe geçen günümüz Türkiye’si ile bağdaştırmaya çalışan CHP’li vekil sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte Kaplan'ın o paylaşımı;

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:17
  1. Gaziantep
  2. İrfan Kaplan
  3. CHP
  4. Levent Kırca

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