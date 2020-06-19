Komandoların terör inlerini yok etme görüntüleri paylaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kuzey Irak’ta Haftanin'de süren 'Pençe-Kaplan' Operasyonu kapsamında, Türk komandolarının PKK'nın sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde. Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor" denilerek, arama-tarama ve imha faaliyetlerine ilişkin görüntü paylaşıldı.