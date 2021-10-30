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Gündem Komandoların 1917 rakımlı tepeye nokta operasyonunda mağaradaki 4 PKK'lı teslim alındı
Gündem

Komandoların 1917 rakımlı tepeye nokta operasyonunda mağaradaki 4 PKK'lı teslim alındı

Irak'ın kuzeyinde 1917 rakımlı tepede teröristlerin silah deposu olarak kullandığı mağara Mehmetçik tarafından ele geçirildi. Mağaradaki 4 teröristin silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar, kameralarca kayıt altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 13:14:00 -
Komandoların 1917 rakımlı tepeye nokta operasyonunda mağaradaki 4 PKK'lı teslim alındı

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonlarından Pençe Yıldırım Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Avaşin bölgesinde teröristlerin saklandıkları mağaralara tek tek giren Mehmetçik, sahadan alınan istihbarat, insansız hava araçlarının tespiti ve yakalanan teröristlerin ifadelerine göre nokta operasyonlar yapmayı sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyinde 1917 rakımlı tepede teröristlerin silah deposu olarak kullandığı mağara Mehmetçik tarafından ele geçirildi.

Bu kapsamda Avaşin'de 1917 rakımlı tepedeki bir mağaranın teröristlerce silah deposu olarak kullanıldığının belirlenmesi üzerine Mehmetçik söz konusu bölgeye nokta operasyonu düzenledi.

Kayalık ve zorlu bir bölgede bulunan mağaranın yakınına helikopterlerle indirme harekatı gerçekleştiren komandolar, çok kısa sürede çevreyi kontrol altına aldı.

Kendi güvenliklerini de sağlayan Mehmetçik, mağaradaki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu. Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler, silahlarını bırakarak teslim oldu.

Mağaradan çıkan 4 terörist, gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak komandolar tarafından teslim alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu teröristlere Mehmetçik tarafından su verilirken, mağaradaki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Küçük bir boşluktan girilen mağarada birçok bölüm dikkati çekti. Odalara bölünmüş mağarada, teröristlere ait 2 doçka ile silaha ait sehpa, 7'si kalaşnikof, biri M-16 ve biri de keskin nişancı olmak üzere 12 tüfek, 2 biksi makineli tüfek, 2 roketatar ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile bir kutu el bombası, telsizler, 2 oksijen tüpü ile tıbbi malzeme bulundu.

 

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