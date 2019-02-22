Komandolar sınırda!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat sevkiyatı takviyesi yaptı.22 Şubat 2019 Cuma 08:59
Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen komando ve mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti.
Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen komando ve mühimmatların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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