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Aktüel

Komandolar Haftanin’de mayın ve EYP’leri etkisiz hale getiriyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu’nun sürdüğü Haftanin’de komandoların teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye devam ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:54:37 -
Komandolar Haftanin’de mayın ve EYP’leri etkisiz hale getiriyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu’nun sürdüğü Haftanin’de komandoların teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye devam ettiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin’deki inlerine giren kahraman komandolarımız, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor" denildi.

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