‘Kolunu sıvayıp’ sonra da ‘tatil bana yakışıyor’ diyen bu arkadaş değil miydi! Sülün Ekrem yine neler vadetti neler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ATO Congresium'da sürmekte olan "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda bir konuşma gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada, partililere seslenen İmamoğlu, belediye yönetimi konusunda belediye başkanlarına uyarılarda bulundu. İmamoğlu, "Türkiye'yi daha demokratik kılacak olan biziz" ifadesini kaydetti.

İmamoğlu, bu süreçte yerel yönetimlerin büyük görevleri olduğunun altını çizerek "Millet bize emanet ettiği belediyeleri nasıl yönettiğimize bakacak. Belediyeleri iyi yönetemezsek millet bize iktidarı vermez. Belediyelerin başarısı iktidar yolunda bize çok büyük birer kaldıraç. O yüzden sorumluluğumuz çok önemli" açıklamasını yaptı.

"Türkiye'yi daha demokratik kılacak olan biziz. Maalesef ülkemiz büyük sorunlarla karşı karşıya, çok ama çok büyük sorunlarla. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına çökmüş bir adalet, eğitim sistemiyle, yarısı yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş halk ile girdik.” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı, “Bu iktidar ne başardı biliyor musunuz? Bu ülkeyi gıda enflasyonunda birinci yapmayı başardı. Hepimizi yoksullukta, yoklukta eşitledi. Gençler üzgün, umutsuz. Dışlanmayı, kayırmacayı görüyor." söyleminde bulundu.

Sınırların eleğe döndüğünü ve milletin iktidardan ümidinin kalmadığını ileten İmamoğlu, “Sorumluluğumuz çok büyük. 2019'dan sonra başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 11 büyükşehir kazanmamız genel seçimleri de rahat kazanacağımız yönünde algıya neden oldu. Bu algının ne sonuçlarını gördük. Anlamalıyız ki her seçim farklıdır, kazanmak için ortak akla ihtiyacımız var.” ifadelerini kaydetti.

Açıklamasının devamında CHP’lilere seslenen İmamoğlu, “Yüzümüzün halka dönük olması çok önemli. Millet icraat ister. Yapmamız gereken iki şey var. Milet bize emanet ettiği belediyeleri nasıl yönettiğimize bakacak. Belediyeleri iyi yönetemezsek millet bize iktidarı vermez. Belediyelerin başarısı iktidar yolunda bize çok büyük birer kaldıraç.” ifadelerini kullandı ve üzerlerinde bulunan sorumluluğun çok büyük olduğunu vurguladı.

“İkinci konu iktidarımızda halkın daha iyi yaşam koşullarına sahip olacağına onları ikna etmemiz. Yeni ülke tahayyülünü millete tek tek anlatma vakti gelmiştir. İktidar alternatifi biziz, sadece biz.” açıklamasında bulunan İmamoğlu, “Buradan çıkalım ve halka adil, sosyal devleti inşa edecek kadroya sahip olduğumuzu gösterelim." dedi.