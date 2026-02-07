  • İSTANBUL
Gündem Koltuk sevdası Bozat'ı köy yaptı!
Gündem

Koltuk sevdası Bozat'ı köy yaptı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Koltuk sevdası Bozat'ı köy yaptı!

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Bozat beldesinde yaşanan trajikomik olay, "Ben yoksam kimse yok" zihniyetinin bir bölgenin geleceğini nasıl kararttığını gözler önüne serdi.

Bozat'ın iki köklü ailesi arasında çıkan "Belediye Başkanı bizden olsun" kavgası, uzlaşma yerine yıkımı getirdi. İddialara göre, başkanlık koltuğunu rakip aileye kaptırmak istemeyen taraf, sırf karşı taraf kazanmasın diye akılalmaz bir intikam planını devreye soktu.

 

Kendi hırslarını yaşadıkları toprağın çıkarlarından üstün tutan aile, ani bir kararla tüm akrabalarının ikametgahlarını İstanbul’a taşıdı. Sırf "bizden biri başkan olmayacaksa belediye de olmasın" mantığıyla hareket edenlerin bu hamlesi sonrası, Bozat'ın nüfusu bir gecede 2000 sınırının altına çakıldı.

 

Sonuç tam bir hüsran; hırslarına yenik düşen iki aile de koltuktan olurken, olan güzelim Bozat’a oldu. Belde statüsünü kaybeden Bozat, şimdi bir zamanlar belediye olduğu günlerin özlemini çekiyor.

1. Belediye Olduğu Dönem (2.000 Üzeri)

Bozat, belde belediyesi olarak hizmet verdiği dönemlerde nüfusu 2.000'in üzerindeydi. Ancak 2000'li yıllardan itibaren Karadeniz genelindeki göç dalgasıyla nüfus azalmaya başladı.

2000 Yılı: Nüfus yaklaşık 2.200 - 2.500 bandındaydı.

2010 Yılı: Nüfus 2.000 sınırına oldukça yaklaştı.

2. Kapanma Süreci (Kritik Eşik)

2012 yılında belediyelerin kapatılmasını öngören yasa çıktığında, nüfus sayımları temel alındı.

2012 Yılı: Yapılan resmi sayımlarda Bozat'ın nüfusu 1.928 olarak kaydedildi.

Bu rakam, yasal sınır olan 2.000'in altında kaldığı için Bozat, belediye hakkını kaybeden beldeler listesine dahil edildi.

3. Köy Statüsündeki Mevcut Durum

Belediyenin resmen kapandığı 2014 yılından sonra nüfus, kırsaldan kente göçün devam etmesiyle gerilemeye devam etti.

Güncel Tahmin: Bozat'ın nüfusu günümüzde (mevsimsel değişimler hariç) yaklaşık 500 - 800 kişi arasındadır. Yaz aylarında gurbetçilerin gelmesiyle bu sayı geçici olarak birkaç bine çıksa da, resmi ikametgah verileri düşük kalmaktadır.

Özetle: Nüfus 2.000'den aşağıya (1.928'e) düştüğü için belediyelikten çıkarıldı ve o günden bugüne azalmaya devam ederek binli rakamların altına indi.

 

