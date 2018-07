Koltuk savaşının başladığı CHP'de cümbüş var!

yeniakit.com.tr: Suların durulmadığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bugün hareketli bir gün yaşandı. Karşılıklı atışmaların yaşandığı CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor.

KEMAL KIÇDAROĞLU: YÖNETİMSEL DEĞİL YAPISAL DEĞİŞİM

CHP'de yapmayı planladığı değişim hakkında konuşan CHP lideri, "Yepyeni bir yapılanmayı hedefleyen, örgütsel bir yapılanmaya gideceğiz. Bu ciddi, köklü bir dönüşüm olacak…" ifadelerini kullandı.

-DELEGEYE GÜVENİYORUM

Yani yıllardır partide bulunduğu makamı terk etmemek için mücadele eden birinin bugün nasıl değişimden söz edebildiğini sorguladı. "Ben delegenin sağduyusuna güveniyorum" dedi…

AHMET HAKAN KILIÇDAROĞLU'NU FENA BOMBALADI! ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Yazar Ahmet Hakan, CHP'de muhaliflerin olağanüstü kurultay taleplerine kulak tıkayan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu yerden yere vurdu. Hakan kaleme aldığı yazısında Kılıçdaroğlu'nu diktatörlük oynamakla suçladı.

-"DAR ALANDA DİKTATÖRLÜK OYNAYAN KEMAL BEY"

Ahmet Hakan'ın hedefinde iktidar partisine karşı 9. yenilgisini alan CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladıklarını söyleyen muhaliflere karşı sessiz kalan Kılıçdaroğlu'nu Ahmet Hakan "Dar alanda diktatörlük oynayan Kemal Bey" başlıklı köşesinde yerden yere vuruldu.

CHP İL BAŞKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA: KURULTAYA GEREK YOK!

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını bildirdi.

-"KURULTAY TALEPLERİNİZDEN VAZGEÇİN"

24 Haziran seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay için başlatılan imza kampanyasına karşı çıkan CHP'de aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da olduğu

59 İL BAŞKANINDAN GENEL MERKEZ YÖNETİMİNE DESTEK GELDİ

Olağanüstü kurultay tartışmalarının partiyi yıprattığını ve yerel seçime odaklanmak gerektiğini ifade eden CHP il başkanları, "Kurultay taleplerinizden vazgeçin" dedi.

BEKİR COŞKUN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA AĞIR HAKARET: YÜZSÜZ!

Sözcü'nün 'göbeğini kaşıyan adam'ı Bekir Coşkun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, "Üzülerek ve sevenlerinden özür dileyerek yazıyorum, bunun tek adı var: Yüzsüzlük..." ifadesini kullandı.

-"BUNUN TEK ADI VAR..."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 9 seçimin ardından parti önünde oturma eylemi yapıldığını, istifa için pankartlar asıldığını hatırlatan Bekir Coşkun, CHP Lideri'nin tüm bunlara rağmen kurultaya gitmediğini belirtti.

Coşkun, "Üzülerek ve sevenlerinden özür dileyerek yazıyorum, bunun tek adı var: Yüzsüzlük..." ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU EN ÇOK BUNA ŞAŞIRDI: NASIL OLUYOR ANLAMIYORUM!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakması için kendisine savaş açan Önder Sav ve ekibi karşısında hayrete düştüğünü belirterek, "Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum. Yıllardır partide bulunduğu makamı terk etmeyenler benden değişim istiyor" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ MUHALİFLERDEN '59 İL BAŞKANINA" YANIT

CHP'de muhalif kanadın önde gelen isimlerinden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, bazı il başkanlarının bugün yaptığı kurultay açıklamasına Twitter'dan yanıt verdi.

İl başkanlarının açıklamalarına CHP PM üyesi Gaye Usluer'in verdiği yanıtın ardından, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'den de açıklama geldi.

-'PANİKLE'LE YAPTILAR

CHP'li Tüzün, il başkanlarının açıklamasını 'panikle' yaptıklarını söyledi.

CHP'li vekilin Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Danışma Kurullarını toplamadan, İlçe Başkanlarımızın ve Kurultay Delegelerimizin görüşünü almadan, örgütümüze ve halkımıza sormadan yapılan açıklama panikle yapılmıştır. Örgütlerimizin görüşü değil açıklamaya katılanların şahsi görüşüdür. Açıklamaya katılan İl Başkanlarımızın illerinden verilen imzalar da bunun göstergesidir."

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMEYEN 22 BAŞKAN BELLİ OLDU

CHP'de liderlik krizi devam ediyor. Muhaliflerin imza kampanyasına karşılık olarak CHP yönetimi il başkanlarını parti merkezinde topladı. Aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da olduğu 59 il başkanından Genel Merkez yönetimine destek gelirken bildiriye 22 il başkanının destek vermediği ortaya çıktı.

-İŞTE İMZA VERMEYEN 22 İL BAŞKANI

Toplantıya davet edildikleri halde bildiriye imza vermeyen 22 il başkanı ise şunlar:

"Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Batman, Bartın, Bilecik, Burdur, Denizli, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karabük, Kırklareli, Manisa, Mardin, Ordu, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova"

MUHARREM İNCE'DEN AÇIKLAMA: CHP KURULTAYA GİDİYOR

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin kurultaya gideceğini söyledi.

-"HER YOLU DENİYOR, HER YOLA BAŞVURUYOR"

İnce:"Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" dedi.

CHP'Lİ YAŞAR TÜZÜN'DEN "59 İL BAŞKANI İMZALI" AÇIKLAMAYA TEPKİ

CHP'de kurultay krizi devam ediyor. 59 il başkanının kurultaya gerek olmadığını açıklamasından sonra Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün karşı açıklama yaptı.

"GÖRÜŞLERİ ŞAHSİ, ÖRGÜTLERİN GÖRÜŞÜNÜ YANSITMIYOR"

"Bugün açıklamada bulunan il başkanları kendi illerinde bulunan kurultay delegelerinden kaç tanesinin imza verdiklerini bilmiyorlar mı?" diye soran Tüzün, şunları aktardı:

"Onların görüşleri alınmadan, ilçe ve il kadın kollarının, örgütün görüşleri alınmadan, danışma kurulları yapılmadan panik içerisinde yapılan bir açıklamadır. Dolayısıyla il başkanları şahsi görüşlerini ifade etmişlerdir, örgütlerin görüşlerini değil."

CHP'DE KAZAN KAYNIYOR! 129 VEKİLDEN FLAŞ KURULTAY BİLDİRİSİ

CHP'li 129 milletvekili, 59 il başkanının olağanüstü kurultay taleplerine karşı yaptığı açıklamaya destek veren bildiri yayımladı.

CHP Grup BaşkanvekilleriEngin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel ile çok sayıda CHP milletvekilinin katılımıyla TBMM'de yaptıkları açıklamada, 129 milletvekilinin imzaladığı bildiri okundu.

TUNCAY ÖZKAN'DAN MUHARREM İNCE'YE CEVAP: SIRADAN VE KABA BİR ADAMIN...

CHP'de sular durulmuyor. Parti genel başkanlığına oynayan Muharrem İnce'nin mevcut genel başkanKemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine cevap veren Tuncay Özkan, İnce'yi hedef alarak, "Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler" ifadesini kullandı.

"TEK ADAM DEĞİL, CHP ÖNEMLİ"

İnce'nin bu sözlerine karşılık Kılıçdaroğlu taraftarı Tuncay Özkan'dan geldi.Muharrem İnce'nin genel başkan olması halinde partiden kovulacağından korkan Özkan Twitter hesabından şunları paylaştı:

“'Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler.' Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP KENDİ DİYALEKTİĞİNDEN KOPARILAMAZ. Tek adamlar değil CHP önemli."

www.yeniakit.com.tr